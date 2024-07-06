Сборная Англии обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024

Сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

На 75-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте полузащитник сборной Англии Букайо Сака сравнял счёт. В дополнительное время команды также не сумели выявить победителя. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались английские футболисты.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.