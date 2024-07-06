Ерохин: миллиметровые офсайды, из-за которых отменяются голы — уже часть футбола

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал нынешние правила офсайда на фоне отменённых голов на Евро-2024.

«Миллиметровые офсайды, из-за которых отменяются голы, — уже часть футбола, пора к этому адаптироваться. Как бы обидно для кого-то ни выглядела отмена голов. В нашем чемпионате происходит всё то же самое. Перед началом сезона, думаю, проведём встречу с арбитрами, нам расскажут о нововведениях, которые есть. И дальше уже будем готовиться играть, исходя из этой информации», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

Напомним, на Евро-2024 применяется полуавтоматическая технология определения офсайда, которая включает в себя серию камер на крыше стадиона, которые отслеживают всех 22 игроков на поле и могут определять их положение в любой момент времени.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.