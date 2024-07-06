«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в товарищеском матче

Сегодня, 6 июля, состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.
Первый гол в матче был забит на 13-й минуте. Отличился 18-летний полузащитник «Ростова» Илья Зубенко. На 59-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов сравнял счёт. На 65-й минуте капитан «быков» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперёд. На 78-й минуте Николай Комличенко забил второй мяч ростовчан. На 82-й минуте форвард Джонатан Окоронкво принёс победу чёрно-зелёным — 3:2.
Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице.
- 6 июля 2024
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