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«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в товарищеском матче

«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в товарищеском матче
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Сегодня, 6 июля, состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Зубенко – 13'     1:1 Смолов – 59'     2:1 Сперцян – 65'     2:2 Комличенко – 78'     3:2 Окоронкво – 82'    
Удаления: нет / Комличенко – 90+3'

Первый гол в матче был забит на 13-й минуте. Отличился 18-летний полузащитник «Ростова» Илья Зубенко. На 59-й минуте нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов сравнял счёт. На 65-й минуте капитан «быков» Эдуард Сперцян вывел свою команду вперёд. На 78-й минуте Николай Комличенко забил второй мяч ростовчан. На 82-й минуте форвард Джонатан Окоронкво принёс победу чёрно-зелёным — 3:2.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице.

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