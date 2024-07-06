Игрок «Ювентуса» Кьеза сомневается в переходе в «Рому», он хочет играть в ЛЧ — Sky Sport

Крайний нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза не хочет переходить в «Рому», сообщает интернет-издание Sky Sport Italia.

По информации источника, футболист сборной Италии хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому сомневается в трансфере в римский клуб, который не добился в прошедшем сезоне выхода в главный еврокубок. Сообщается, что «Ювентус» готов продать Кьезу за € 20 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. Туринский клуб хочет быстрее закончить сделку, чтобы ускорить трансфер полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса.

Напомним, в минувшем сезоне Кьеза принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.