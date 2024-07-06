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Гари Линекер грубо пошутил над Роналду во время матча Португалия — Франция на Евро-2024

Гари Линекер грубо пошутил над Роналду во время матча Португалия — Франция на Евро-2024
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер во время диалога с коллегой Рио Фердинандом пошутил над тем, что форварду Криштиану Роналду делали массаж ног в матче 1/4 финала Евро-2024 между Португалией и Францией, который закончился со счётом 0:0, 3:5 пен.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

Фердинанд. У него там два массажиста на ногах! Что там происходит? По одному на каждой ноге.

Линекер. К счастью, у него нет трёх, — приводит слова футболистов Daily Mail.

Сборная Португалии вылетела с Евро-2024. Роналду принял участие в пяти матчах, в которых отметился одной голевой передачей.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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