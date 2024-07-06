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Нидерланды — Турция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Они очень страстные». Игрок Нидерландов Думфрис — о болельщиках сборной Турции

«Они очень страстные». Игрок Нидерландов Думфрис — о болельщиках сборной Турции
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Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о болельщиках сборной Турции перед очным матчем в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
1-й тайм
0 : 0
Турция

«Конечно, мы знаем, что турецкие болельщики очень страстные. Мне это действительно нравится, потому что они создают хорошую атмосферу на стадионе и дают мне стимул выкладываться на все 100%. Мы все привыкли играть на выезде, и мне нравится атмосфера на стадионах, на которых нам приходится играть. Я не ожидаю ничего необычного», — приводит слова Думфриса пресс-служба УЕФА.

Игра между сборными Нидерландов и Турции на Евро-2024 пройдет сегодня, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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