«Они очень страстные». Игрок Нидерландов Думфрис — о болельщиках сборной Турции

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о болельщиках сборной Турции перед очным матчем в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«Конечно, мы знаем, что турецкие болельщики очень страстные. Мне это действительно нравится, потому что они создают хорошую атмосферу на стадионе и дают мне стимул выкладываться на все 100%. Мы все привыкли играть на выезде, и мне нравится атмосфера на стадионах, на которых нам приходится играть. Я не ожидаю ничего необычного», — приводит слова Думфриса пресс-служба УЕФА.

Игра между сборными Нидерландов и Турции на Евро-2024 пройдет сегодня, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.