Сборная Англии вышла в полуфинал на втором чемпионате Европы подряд

Сборная Англии обыграла команду Швейцарии в матче 1/4 финала Евро-2024 со счётом 1:1, 5:3 пен. Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта вышли в полуфинал на втором чемпионате Европы подряд.

На Евро-2020 сборная Англии дошла до финала, где уступила национальной команде Италии со счётом (1:1, 2:3 пен.). На стадии 1/2 финала англичане обыграли Данию со счётом 2:1 (1:0 д. вр.), а стадией ранее разгромили Украину со счётом 4:0.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция. Матч этих команд начнётся сегодня, 6 июля, в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.