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Видео: игроки «Краснодара» и «Ростова» пытаются разнять Комличенко и Черникова

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко и полузащитник «Краснодара» Александр Черников сцепились во время товарищеского матча между своими командами. Футболистов пытались разнять остальные игроки, находившиеся на поле.

Товарищеский матч между «Краснодаром» и «Ростовом» состоялся сегодня, 6 июля. Встреча проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

В прошлом сезоне РПЛ команды дважды играли между собой. Во встрече 11-го тура победу одержал «Краснодар» (3:2), а в игре 20-го тура сильнее оказались футболисты «Ростова» (2:1).

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице.