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С кем сборная Англии сыграет в 1/2 финала Евро-2024, расклады

С кем сборная Англии сыграет в 1/2 финала Евро-2024, расклады
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Сегодня, 6 июля, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Матч закончился победой англичан в серии пенальти (1:1, 5:3 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Таким образом, сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Нидерланды — Турция на следующей стадии турнира.

На 75-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте полузащитник сборной Англии Букайо Сака сравнял счёт. В дополнительное время команды также не сумели выявить победителя. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались английские футболисты.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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