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Червиченко: надеюсь, Англии перестанет везти в полуфинале и они поедут домой

Червиченко: надеюсь, Англии перестанет везти в полуфинале и они поедут домой
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 1/4 финала Евро-2024 межу сборными Англии и Швейцарии, который завершился со счётом 1:1, 5:3 пен.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Швейцарцы были лучше. Англичанам повезло, такое уже второй раз. Первый раз отскочили в конце матча и сейчас тоже. Чемпионат Европы какой-то унылый, смотреть не на что. Франция попала в полуфинал, хотя ни разу не забила с игры. Лучший бомбардир — грузинский парень. Когда такое было? Шлак, а не чемпионат. Думаю, что и чемпион будет таким же.

Англия может порадоваться своему фарту. Особенно когда мяч залетел с углового в крестовину. Пока заходит, фарт на их стороне. Надеюсь, им перестанет везти в полуфинале и они поедут домой», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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