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Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Нидерланды или Турция?

Начался матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции. Встреча проходит на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Нидерланды или Турция?

В 1/8 финала Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1.

На групповом этапе Нидерланды заняли третье место в квартете D. Турция расположилась на второй строчке группы F.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.