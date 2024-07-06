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Мостовой — о сборной Англии: какая разница, какой игрой добиваешься результата?

Мостовой — о сборной Англии: какая разница, какой игрой добиваешься результата?
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал выход сборной Англии в полуфинал Евро-2024 после победы в матче 1/4 финала со Швейцарией, который завершился со счётом 1:1, 5:3 пен.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Я говорил, что Англия будет в полуфинале. Как бы команду ни хаяли, она там будет и есть. Какая разница, какой игрой добиваешься результата? Смотреть надо не на игру. Мы от Испании тоже были в восторге, но немцы играли-то лучше. Почему все хвалят команды, которые вылетают. Зачем?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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