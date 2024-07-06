Сборная Англии в матче со Швейцарией забила своим первым ударом в створ на 80-й минуте

Сборная Англии в матче 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией, который закончился со счётом 1:1 (5:3 пен.), забила своим первым ударом в створ в этой игре.

На 75-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте полузащитник сборной Англии Букайо Сака сравнял счёт. Это был первый удар в створ ворот у англичан.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция. Другая пара полуфиналистов уже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.