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Букайо Сака признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией

Букайо Сака признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией
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Нападающий сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча со Швейцарией в 1/4 финала группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Матч закончился победой англичан в серии пенальти (1:1, 5:3 пен.).

Букайо Сака играет за сборную Англии с 2020 года. Всего футболист провел за команду 38 матчей, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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