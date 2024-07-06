Букайо Сака признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча со Швейцарией в 1/4 финала группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Матч закончился победой англичан в серии пенальти (1:1, 5:3 пен.).

Букайо Сака играет за сборную Англии с 2020 года. Всего футболист провел за команду 38 матчей, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.