Комментатор Владислав Батурин отреагировал на выход Англии в полуфинал Евро-2024

Комментатор Okko Владислав Батурин поделился мнением о матче между сборными Англии и Швейцарии (1:1, 5:3 пен.) в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

«Англия, один из фаворитов турнира, который на протяжении всего Евро в основном разочаровывал, играл со Швейцарией в четвертьфинале и добился победы, но, как говорится, на тоненького, только в серии пенальти.

Впервые на турнире играли в три центральных защитника англичане. Нельзя сказать, что это серьёзным образом повлияло на качество игры. Вновь футбол был с их стороны недостаточно убедительным.

Англичане сумели взять верх, потому что пенальти они бить наконец-таки научились и ни разу не позволили себе промаха. Только это позволило им убрать со своего пути швейцарцев, которые были нисколько не хуже сборной Англии», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.