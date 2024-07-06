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Тренер Англии Саутгейт прокомментировал победу в матче со Швейцарией на Евро-2024

Тренер Англии Саутгейт прокомментировал победу в матче со Швейцарией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о матче с национальной командой Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии. Англичане выиграли со счётом 1:1, 5:3 пен.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Я считаю, что игроки были великолепны. Это был наш лучший матч. Мы создали им много проблем с мячом. Они действительно хорошая команда, на них трудно давить, против них трудно защищаться, они очень хорошо движутся. Чтобы выиграть турнир, нужно не просто хорошо играть, нужно проявить все волевые качества», — приводит слова Саутгейта BBC.

Таким образом, сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Нидерланды — Турция на следующей стадии турнира.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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