Тренер Англии Саутгейт прокомментировал победу в матче со Швейцарией на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о матче с национальной командой Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии. Англичане выиграли со счётом 1:1, 5:3 пен.

«Я считаю, что игроки были великолепны. Это был наш лучший матч. Мы создали им много проблем с мячом. Они действительно хорошая команда, на них трудно давить, против них трудно защищаться, они очень хорошо движутся. Чтобы выиграть турнир, нужно не просто хорошо играть, нужно проявить все волевые качества», — приводит слова Саутгейта BBC.

Таким образом, сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Нидерланды — Турция на следующей стадии турнира.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.