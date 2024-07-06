Фото: бутылка голкипера сборной Англии Пикфорда со шпаргалкой пенальтистов Швейцарии

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд пользовался шпаргалкой, размещённой на бутылке, во время послематчевой серии пенальти в матче 1/4 финала с национальной командой Швейцарии. Он отбил один пенальти в серии. Сборная Англии одержала победу со счётом 1:1, 5:3 пен.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция. Другая пара полуфиналистов уже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.