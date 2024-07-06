ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: бутылка голкипера сборной Англии Пикфорда со шпаргалкой пенальтистов Швейцарии

Фото: бутылка голкипера сборной Англии Пикфорда со шпаргалкой пенальтистов Швейцарии
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд пользовался шпаргалкой, размещённой на бутылке, во время послематчевой серии пенальти в матче 1/4 финала с национальной командой Швейцарии. Он отбил один пенальти в серии. Сборная Англии одержала победу со счётом 1:1, 5:3 пен.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Фото: Carl Recine/Getty Images

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция. Другая пара полуфиналистов уже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Сетка плей-офф Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android