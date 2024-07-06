Игрок сборной Англии Сака — о Евро-2024: мы можем изменить свою жизнь и войти в историю

Нападающий сборной Англии Букайо Сака прокомментировал победу над Швейцарией в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024. Напомним, англичане выиграли в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 пен.).

«Для меня очевидно, что у нас одни из лучших исполнителей в АПЛ и мире. Если дело доходит до пенальти, то мы уверены в себе – мы показали это сегодня.

Для меня это то, что я принимаю: ты можешь потерпеть неудачу один раз, и у тебя есть выбор, если ты собираешься снова поставить себя в такое положение. Я верил в себя, и, когда мяч попал в сетку, я был очень счастлив. Я не собираюсь концентрироваться на прошлом, всё уже сделано, могу сосредоточиться только на настоящем. Знаю, что за мной наблюдало много нервных людей, включая мою семью, но я сохранял хладнокровие.

Есть ещё две игры, мы можем изменить свою жизнь и войти в историю – мы собираемся посмотреть игру (Нидерланды — Турция. — Прим. «Чемпионата») и узнать, с кем нам предстоит столкнуться», — приводит слова Саки ВВС.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция.