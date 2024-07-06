ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн — о Саутгейте: вокруг тренера сборной Англии всегда много разговоров

Кейн — о Саутгейте: вокруг тренера сборной Англии всегда много разговоров
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о главном тренере «трёх львов» Гарете Саутгейте после матча 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией. Англичане выиграли в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Вокруг тренера сборной Англии всегда много разговоров. Даже сегодня мы поменяли расстановку на ту, в которой мы играли раньше, и почувствовали себя комфортно. 100 игр (Саутгейта во главе сборной Англии. — Прим. «Чемпионата») — это определённо достижение, а в среду их будет 101 и, надеюсь, мы сможем превратить это в 102 игры к концу следующей недели», — приводит слова Кейна ВВС.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android