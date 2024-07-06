Кейн — о Саутгейте: вокруг тренера сборной Англии всегда много разговоров

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о главном тренере «трёх львов» Гарете Саутгейте после матча 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией. Англичане выиграли в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 пен.).

«Вокруг тренера сборной Англии всегда много разговоров. Даже сегодня мы поменяли расстановку на ту, в которой мы играли раньше, и почувствовали себя комфортно. 100 игр (Саутгейта во главе сборной Англии. — Прим. «Чемпионата») — это определённо достижение, а в среду их будет 101 и, надеюсь, мы сможем превратить это в 102 игры к концу следующей недели», — приводит слова Кейна ВВС.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).