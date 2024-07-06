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Нидерланды — Турция. Прямая трансляция
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Арда Гюлер вошёл в четвёрку молодых игроков за всю историю по числу передач на одном Евро

Арда Гюлер вошёл в четвёрку молодых игроков за всю историю по числу передач на одном Евро
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Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер в матче с Нидерландами в 1/4 финала чемпионата Европы отдал результативную передачу на Самета Акайдына, забившего первый гол встречи. 19-летний хавбек отметился своей второй передачей на турнире. Он стал лишь четвёртым игроком в истории, сумевшим отдать несколько результативных передач за один чемпионат Европы. Об этом сообщает Squawka.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
2-й тайм
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Гакпо – 76'    

Трансляция матча Нидерланды — Турция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее подобное достижение на этом же турнире покорилось 17-летнему Ламину Ямалю, у которого в активе три результативные передачи. В 2004 году две голевые передачи отдал Криштиану Роналду (19 лет), в том числе и в победном матче со сборной России (2:0) на групповом этапе. Две передачи на Евро было и у 18-летнего полузащитника Энцо Шифо в 1984 году.

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