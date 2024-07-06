Арда Гюлер вошёл в четвёрку молодых игроков за всю историю по числу передач на одном Евро

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер в матче с Нидерландами в 1/4 финала чемпионата Европы отдал результативную передачу на Самета Акайдына, забившего первый гол встречи. 19-летний хавбек отметился своей второй передачей на турнире. Он стал лишь четвёртым игроком в истории, сумевшим отдать несколько результативных передач за один чемпионат Европы. Об этом сообщает Squawka.

Трансляция матча Нидерланды — Турция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее подобное достижение на этом же турнире покорилось 17-летнему Ламину Ямалю, у которого в активе три результативные передачи. В 2004 году две голевые передачи отдал Криштиану Роналду (19 лет), в том числе и в победном матче со сборной России (2:0) на групповом этапе. Две передачи на Евро было и у 18-летнего полузащитника Энцо Шифо в 1984 году.