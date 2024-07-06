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Дмитрий Черышев: не удивлюсь, если мы ещё увидим Шунина в другой команде РПЛ

Дмитрий Черышев: не удивлюсь, если мы ещё увидим Шунина в другой команде РПЛ
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал уход голкипера Антона Шунина из «Динамо» по окончании срока действия контракта.

«Тот факт, что Шунин столько лет провёл в «Динамо», говорит о многом. Все эти годы ему доверяли, он был игроком основного состава. Тут уже больше речь идёт про историю, а не про самого футболиста и его качества. Думаю, можно сказать, что Антон — легенда «Динамо».

Шунин — хороший вратарь, но пришло время смены поколений, новых игроков. Однако для меня не будет никакого удивления, если мы ещё увидим Антона в воротах другой команды Премьер-Лиги», — приводит слова Черышева Legalbet.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что московский клуб ведёт переговоры Антоном Шуниным о работе в академии клуба.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Турнир выиграл «Зенит».

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