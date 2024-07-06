Голкипер 2DROTS забил гол на последней минуте матча 1/2 финала Медиалиги

Голкипер 2DROTS Дмитрий Сычёв забил гол на последней минуте ответного матча 1/2 финала Медиалиги с «Титаном». Этот гол помог сравнять счёт в двухматчевом противостоянии (2:2 по сумме двух встреч) и перевести игру в серию буллиталити.

Победитель этой пары в финале сыграет с командой «БроукБойз», которая в 1/2 финала турнира прошла Fight Nights. Первый матч команд завершился в пользу коллектива бойцов со счётом 1:0, а в ответной игре «БроукБойз» оказались сильнее, забив два мяча.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём приняли участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).