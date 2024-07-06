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Колумбия — Панама: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Кубка Америки

В воскресенье, 7 июля, состоится матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024, в котором встретятся сборные Колумбии и Панамы. Игра будет проходить на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» (Глендейл, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани из Италии.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 1:00 мск.

Трансляция матча Колумбия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В полуфинале победитель пары Колумбия — Панама сыграет с сильнейшей командой из пары Уругвай — Бразилия.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.