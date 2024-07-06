2DROTS вышли в финал Медиалиги, обыграв «Титан» в серии буллиталити

Завершился ответный матч 1/2 финала Медиалиги, в котором встречались 2DROTS и «Титан». Игра проходила на стадионе «Москвич» (Москва, Россия). 2DROTS одержали победу в основное время матча со счётом 1:0 и оказались точнее в серии послематчевых буллиталити (4:2). Таким образом, 2DROTS вышли в финал Медиалиги.

На 50-й минуте забил голкипер 2DROTS Дмитрий Сычёв после розыгрыша углового удара у ворот соперника.Этот гол помог сравнять счёт в двухматчевом противостоянии (2:2 по сумме двух матчей) и перевести игру в серию буллиталити.

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2DROTS в финале сыграют с командой «БроукБойз», которая в 1/2 финала турнира прошла Fight Nights. Первый матч команд завершился в пользу коллектива бойцов со счётом 1:0, а в ответной игре «БроукБойз» оказались сильнее, забив два мяча.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём приняли участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).