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Второй бомбардир Ла Лиги сезона-2023/2024 может перейти в «Вест Хэм» — Football Espana

Второй бомбардир Ла Лиги сезона-2023/2024 может перейти в «Вест Хэм» — Football Espana
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28-летний нападающий «Вильярреала» и сборной Норвегии Александр Сёрлот может стать игроком английского «Вест Хэма», сообщает интернет-издание Football Espana.

По информации источника, второй бомбардир прошедшего сезона Ла Лиги (23 мяча), скорее всего, покинет клуб в ближайшие недели. Сообщается, что игроком интересовалась «Рома», но они не могут себе позволить потратить на него € 35 млн. В гонку за Сёрлота включился английский «Вест Хэм», который предлагает за футболиста € 38 млн, которые соответствуют сумме выкупа, прописанной в контракте.

Сёрлот выступает за «Вильярреал» с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за испанцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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