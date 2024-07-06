Капитан «Краснодара» Сперцян высказался в преддверии игры с «Зенитом» за Суперкубок России

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на победу над «Ростовом» (3:2) в товарищеском матче и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» за Суперкубок России. Она пройдёт 13 июля в Волгограде.
— Хорошая игра с очень хорошим соперником, «Краснодару» было важно победить. Скоро очень важная игра [c «Зенитом»], вновь за трофей, будем готовиться, у нас есть неделя.
— Дала эта победа настроения перед Суперкубком?
— Конечно. Не имеет значения, официальная игра или товарищеская, всегда важно победить, чтобы быть психологически готовым. Ждём с нетерпением [матча с «Зенитом»], — сказал Сперцян в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».
Матч на стадионе «Волгоград Арена» начнётся в 20:30 мск. «Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России и чемпионом страны. «Краснодар» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги остановился на второй строчке.
- 6 июля 2024
-
23:37
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:15
-
23:11
-
23:11
-
23:07
-
23:02
-
23:00
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:20
-
22:20
-
22:12
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:28
-
21:24
-
21:15
-
21:11
-
21:00