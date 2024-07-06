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Капитан «Краснодара» Сперцян высказался в преддверии игры с «Зенитом» за Суперкубок России

Капитан «Краснодара» Сперцян высказался в преддверии игры с «Зенитом» за Суперкубок России
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на победу над «Ростовом» (3:2) в товарищеском матче и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» за Суперкубок России. Она пройдёт 13 июля в Волгограде.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Зубенко – 13'     1:1 Смолов – 59'     2:1 Сперцян – 65'     2:2 Комличенко – 78'     3:2 Окоронкво – 82'    
Удаления: нет / Комличенко – 90+3'
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Хорошая игра с очень хорошим соперником, «Краснодару» было важно победить. Скоро очень важная игра [c «Зенитом»], вновь за трофей, будем готовиться, у нас есть неделя.

— Дала эта победа настроения перед Суперкубком?
— Конечно. Не имеет значения, официальная игра или товарищеская, всегда важно победить, чтобы быть психологически готовым. Ждём с нетерпением [матча с «Зенитом»], — сказал Сперцян в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».

Матч на стадионе «Волгоград Арена» начнётся в 20:30 мск. «Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России и чемпионом страны. «Краснодар» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги остановился на второй строчке.

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