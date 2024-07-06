Капитан «Краснодара» Сперцян высказался в преддверии игры с «Зенитом» за Суперкубок России

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на победу над «Ростовом» (3:2) в товарищеском матче и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» за Суперкубок России. Она пройдёт 13 июля в Волгограде.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

— Хорошая игра с очень хорошим соперником, «Краснодару» было важно победить. Скоро очень важная игра [c «Зенитом»], вновь за трофей, будем готовиться, у нас есть неделя.

— Дала эта победа настроения перед Суперкубком?

— Конечно. Не имеет значения, официальная игра или товарищеская, всегда важно победить, чтобы быть психологически готовым. Ждём с нетерпением [матча с «Зенитом»], — сказал Сперцян в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».

Матч на стадионе «Волгоград Арена» начнётся в 20:30 мск. «Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России и чемпионом страны. «Краснодар» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги остановился на второй строчке.