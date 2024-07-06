«Джака выиграл достаточно трофеев в этом сезоне». Сака — после вылета Швейцарии

Нападающий сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о своём бывшем одноклубнике Граните Джаке, ныне выступающим за леверкузенский «Байер», после победы над Швейцарией в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024. Англичане выиграли в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 пен.).

«Гранит выиграл достаточно трофеев в этом сезоне! Я думаю, что он потрясающий игрок, потрясающий человек — смирение, которое он проявил после игры, подойдя и пожав нам руки, говорит обо всём. Я полон уважения и восхищения им и Швейцарией — они действительно дали нам бой сегодня», — приводит слова Саки пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция.

Напомним, в минувшем сезоне Джака вместе с «Байером» выиграл чемпионат и Кубок Германии.