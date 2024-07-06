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«Уходим с высоко поднятой головой». Тренер Швейцарии Якин — о матче с Англией на Евро

«Уходим с высоко поднятой головой». Тренер Швейцарии Якин — о матче с Англией на Евро
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о поражении в матче с национальной командой Англии (1:1, 3:5 пен.) в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Нам больно. Мы приложили столько усилий, создали столько моментов. Мне жаль парней и всю страну. У Англии было не так много моментов, и мы создали немало своих собственных. Мы не заслуживаем того, чтобы ехать домой, но мы можем по-настоящему гордиться собой. Мы проиграли, потому что сегодня наших моментов было недостаточно. Серия пенальти — это вопрос удачи, а она нас покинула. Мы доставили большим командам много проблем, поэтому уходим с высоко поднятой головой», — приводит слова Якина пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция. Швейцария покинула турнир.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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