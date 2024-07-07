Защитник «Динамо» Бессмертный высказал мнение, что раньше чемпионат Европы был интереснее

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный считает, что чемпионат Европы раньше был интереснее из-за участия в нём сборной России.

«Раньше Евро был интереснее, потому что на нём играла сборная России. Мечтаю тоже когда-нибудь сыграть на чемпионате Европы в составе национальной команды. Буду работать, выкладываться на тренировках и в играх, чтобы попасть в обойму сборной. Главное только, чтобы к этому времени нас снова допустили до международных матчей», — приводит слова Бессмертного Legalbet.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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