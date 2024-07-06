Нидерланды — Турция: Мюльдюр отправил мяч в свои ворота на 76-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции. Встреча проходит на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте счёт в матче открыл турецкий защитник Самет Акайдын, замкнув подачу с фланга полузащитника Арды Гюлера.

На 70-й минуте матча сборная Нидерландов сравняла счёт в игре: отличился защитник Стефан де Врей с передачи Мемфиса Депая. Спустя шесть минут нидерландцы смогли выйти вперёд: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота. Отметим, что сначала мяч был записан на Коди Гакпо.

В 1/8 финала Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1.

Трансляция матча Нидерланды — Турция на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.