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Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями после вылета с Евро-2024

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями после вылета с Евро-2024
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Полузащитник и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями после вылета с чемпионата Европы — 2024. В матче 1/4 финала швейцарцы встречались со сборной Англии и уступили в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Первое чувство — это грусть и разочарование, ведь мы не заслуживали такого поражения. С другой стороны, мы можем гордиться собой. С первой игры и до сегодняшнего дня мы продолжали совершенствоваться, проявили отличный характер, командный дух и всегда говорили себе: «Чтобы победить нас, нужно очень многое».

Болельщики хотят видеть нашу борьбу, то, что мы держимся вместе, наш командный дух. Мы показывали это в каждой игре. В конце концов, я думаю, мы можем гордиться собой и тем, что мы сделали на этом турнире», — приводит слова Джаки пресс-служба УЕФА.

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