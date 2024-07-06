Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями после вылета с Евро-2024

Полузащитник и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями после вылета с чемпионата Европы — 2024. В матче 1/4 финала швейцарцы встречались со сборной Англии и уступили в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 пен.).

«Первое чувство — это грусть и разочарование, ведь мы не заслуживали такого поражения. С другой стороны, мы можем гордиться собой. С первой игры и до сегодняшнего дня мы продолжали совершенствоваться, проявили отличный характер, командный дух и всегда говорили себе: «Чтобы победить нас, нужно очень многое».

Болельщики хотят видеть нашу борьбу, то, что мы держимся вместе, наш командный дух. Мы показывали это в каждой игре. В конце концов, я думаю, мы можем гордиться собой и тем, что мы сделали на этом турнире», — приводит слова Джаки пресс-служба УЕФА.