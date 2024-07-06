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Нидерланды — Турция: результат матча 6 июля 2024, счёт 2:1, 1/8 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в матче 1/4 финала Евро-2024
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Завершился матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции. Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Сборная Нидерландов одержала победу в матче со счётом 2:1 и вышла в 1/2 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

На 35-й минуте счёт открыл турецкий защитник Самет Акайдын, замкнув подачу с фланга полузащитника Арды Гюлера.

На 70-й минуте матча сборная Нидерландов сравняла счёт: отличился защитник Стефан де Врей с передачи Мемфиса Депая. Спустя шесть минут нидерландцы смогли выйти вперёд: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота. Отметим, что сначала мяч был записан на Коди Гакпо.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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