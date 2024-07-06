Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в матче 1/4 финала Евро-2024

Завершился матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции. Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Сборная Нидерландов одержала победу в матче со счётом 2:1 и вышла в 1/2 финала Евро-2024.

На 35-й минуте счёт открыл турецкий защитник Самет Акайдын, замкнув подачу с фланга полузащитника Арды Гюлера.

На 70-й минуте матча сборная Нидерландов сравняла счёт: отличился защитник Стефан де Врей с передачи Мемфиса Депая. Спустя шесть минут нидерландцы смогли выйти вперёд: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота. Отметим, что сначала мяч был записан на Коди Гакпо.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.