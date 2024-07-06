«Очень горжусь командой». Игрок Швейцарии Шакири — о матче с Англией на Евро

Игрок сборной Швейцарии Шердан Шакири высказался о матче с национальной командой Англии в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

«Это была отличная игра с обеих сторон. Мы вышли вперёд, но Англия играла лучше, чем в предыдущих матчах. В итоге счёт стал 1:1, и дело дошло до пенальти, которые всегда 50 на 50. Сегодня Англия чувствовала себя увереннее и выиграла.

Я думаю, мы провели очень хороший турнир. Очень горжусь командой и тем, как мы играли. Надеюсь, в следующий раз мы сможем выступить лучше, но я очень горд», — приводит слова Шакири пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция. Швейцария покинула турнир. Другая пара полуфиналистов уже известна — это Испания и Франция.