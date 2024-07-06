ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Бразилия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень горжусь командой». Игрок Швейцарии Шакири — о матче с Англией на Евро

«Очень горжусь командой». Игрок Швейцарии Шакири — о матче с Англией на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок сборной Швейцарии Шердан Шакири высказался о матче с национальной командой Англии в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Это была отличная игра с обеих сторон. Мы вышли вперёд, но Англия играла лучше, чем в предыдущих матчах. В итоге счёт стал 1:1, и дело дошло до пенальти, которые всегда 50 на 50. Сегодня Англия чувствовала себя увереннее и выиграла.

Я думаю, мы провели очень хороший турнир. Очень горжусь командой и тем, как мы играли. Надеюсь, в следующий раз мы сможем выступить лучше, но я очень горд», — приводит слова Шакири пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Нидерланды — Турция. Швейцария покинула турнир. Другая пара полуфиналистов уже известна — это Испания и Франция.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android