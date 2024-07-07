Капитан «Локомотива» Баринов ответил на вопрос о возможном переходе в «Алавес»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о возможном переходе в испанский «Алавес», а также высказался об уходе большого количества игроков из стана железнодорожников.

«Что знаю про «Алавес»? Много что знаю. Все вопросы к моему агенту. Что касается изменений в составе «Локомотива», отношусь к ним обычно. Вы сами всё видите», — приводит слова Баринова «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.