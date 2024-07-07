Защитник Турции Мюльдюр отправил мяч в свои ворота — это 10-й автогол на Евро-2024

Защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр в матче 1/4 финала Евро-2024 с Нидерландами (1:2) забил мяч в свои ворота. Этот автогол стал 10-м на турнире.

Автогол был забит следующим образом: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота. Отметим, что сначала мяч был записан на Коди Гакпо.

Сборная Нидерландов вышла в 1/2 финала Евро-2024, где сыграет с Англией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.