Защитник Турции Мюльдюр отправил мяч в свои ворота — это 10-й автогол на Евро-2024
Поделиться
Защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр в матче 1/4 финала Евро-2024 с Нидерландами (1:2) забил мяч в свои ворота. Этот автогол стал 10-м на турнире.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35' 1:1 де Врей – 70' 2:1 Мюльдюр – 76'
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'
Автогол был забит следующим образом: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота. Отметим, что сначала мяч был записан на Коди Гакпо.
Сборная Нидерландов вышла в 1/2 финала Евро-2024, где сыграет с Англией.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
Комментарии
- 7 июля 2024
-
01:02
-
00:55
-
00:52
-
00:48
-
00:41
-
00:32
-
00:29
-
00:24
-
00:18
-
00:14
-
00:12
-
00:05
-
00:04
-
00:00
- 6 июля 2024
-
23:54
-
23:50
-
23:44
-
23:37
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:15
-
23:11
-
23:11
-
23:07
-
23:02
-
23:00
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:34
-
22:29