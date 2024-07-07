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Сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2004 года

Сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2004 года
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Сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2024, одержав победу в матче с Турцией (2:1). Это произошло впервые с 2004 года.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

Тогда нидерландцы проиграли в матче с национальной командой Португалии со счётом 2:1. Чемпионом Европы тогда стала сборная Греции.

На 35-й минуте счёт в матче открыл турецкий защитник Самет Акайдын, замкнув подачу с фланга полузащитника Арды Гюлера. На 70-й минуте встречи сборная Нидерландов сравняла счёт в игре: отличился защитник Стефан де Врей с передачи Мемфиса Депая. Спустя шесть минут нидерландцы смогли выйти вперёд: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота. Отметим, что сначала мяч был записан на Коди Гакпо.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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