Сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2004 года

Сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2024, одержав победу в матче с Турцией (2:1). Это произошло впервые с 2004 года.

Тогда нидерландцы проиграли в матче с национальной командой Португалии со счётом 2:1. Чемпионом Европы тогда стала сборная Греции.

На 35-й минуте счёт в матче открыл турецкий защитник Самет Акайдын, замкнув подачу с фланга полузащитника Арды Гюлера. На 70-й минуте встречи сборная Нидерландов сравняла счёт в игре: отличился защитник Стефан де Врей с передачи Мемфиса Депая. Спустя шесть минут нидерландцы смогли выйти вперёд: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота. Отметим, что сначала мяч был записан на Коди Гакпо.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.