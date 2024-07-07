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Евро-2024: результаты матчей 1/4 финала 6 июля, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 1/4 финала 6 июля, турнирная таблица
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6 июля на чемпионате Европы — 2024 состоялись два матча 1/4 финала Евро-2024. Сборная Англии встретилась со Швейцарией, а нидерландская национальная команда — с Турцией.

Результаты матчей 1/4 финала Евро-2024, прошедших 6 июля:

  • Англия — Швейцария — 1:1 (5:3 пен.);
  • Нидерланды — Турция — 2:1.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

Известны обе пары полуфиналистов. Нидерланды сыграют с национальной командой Англии, а Испания — с Францией. Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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