Евро-2024: результаты матчей 1/4 финала 6 июля, турнирная таблица

6 июля на чемпионате Европы — 2024 состоялись два матча 1/4 финала Евро-2024. Сборная Англии встретилась со Швейцарией, а нидерландская национальная команда — с Турцией.

Результаты матчей 1/4 финала Евро-2024, прошедших 6 июля:

Англия — Швейцария — 1:1 (5:3 пен.);

Нидерланды — Турция — 2:1.

Известны обе пары полуфиналистов. Нидерланды сыграют с национальной командой Англии, а Испания — с Францией. Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.