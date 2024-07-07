Сборная Нидерландов сыграет с Англией в 1/2 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов обыграла в матче 1/4 финала Евро-2024 Турцию со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Кумана вышли в полуфинал, где встретятся с Англией, которая ранее победила Швейцарию со счётом 1:1, 5:3 пен.

На 35-й минуте счёт в матче открыл турецкий защитник Самет Акайдын, замкнув подачу с фланга полузащитника Арды Гюлера.

На 70-й минуте встречи сборная Нидерландов сравняла счёт в игре: отличился защитник Стефан де Врей с передачи Мемфиса Депая. Спустя шесть минут нидерландцы смогли выйти вперёд: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота. Отметим, что сначала мяч был записан на Коди Гакпо.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.