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Стефан де Врей признан лучшим игроком матча Нидерландов с Турцией в 1/4 финала Евро-2024

Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей признан лучшим игроком матча с Турцией в 1/4 финала группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Сборная Нидерландов одержала победу в матче со счётом 2:1 и вышла в 1/2 финала Евро-2024. Де Врей отметился забитым мячом.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.