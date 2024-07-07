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Стефан де Врей признан лучшим игроком матча Нидерландов с Турцией в 1/4 финала Евро-2024

Стефан де Врей признан лучшим игроком матча Нидерландов с Турцией в 1/4 финала Евро-2024
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Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей признан лучшим игроком матча с Турцией в 1/4 финала группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. Сборная Нидерландов одержала победу в матче со счётом 2:1 и вышла в 1/2 финала Евро-2024. Де Врей отметился забитым мячом.

Отметим, что Нидерланды сыграют в полуфинале с национальной командой Англии. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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