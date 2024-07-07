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Колумбия — Панама: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Америки по футболу

Сегодня, 7 июля, на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» в США состоится матч четвертьфинала Кубка Америки (Копы-2024). Сборная Колумбии сыграет с командой Панамы. Стартовый свисток итальянца Маурицио Мариани прозвучит в 1:00 мск.

Трансляция матча Колумбия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Куэста, Мохика, Риос, Урибе, Арьяс, Родригес, Кордоба, Диас.

Панама: Москера, Блэкман, Кордоба, Мартинес, Барсенас, Вельч, Дэвис, Фахардо, Мурильо, Фаринья, Миллер.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба начнёт матч в стартовом составе сборной Колумбии. Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль остался на скамейке запасных колумбийцев.

Победитель этого матча в полуфинале Кубка Америки сыграет с победителем встречи Уругвай — Бразилия. Она пройдёт сегодня, 7 июля, и начнётся в 4:00 мск.