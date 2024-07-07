Нидерланды — Англия: дата и время матча 1/2 финала Евро-2024, где смотреть

Сборная Нидерландов обыграла Турцию в матче 1/4 финала Евро-2024 со счётом 2:1 и вышла в полуфинал, где сыграет с Англией. Встреча Нидерланды — Англия состоится в среду, 10 июля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игра будет показана в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее сборная Англии в матче 1/4 финала Евро-2024 оказалась сильнее Швейцарии — 1:1, 5:3 пен.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.