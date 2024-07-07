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Определились все полуфиналисты Евро-2024

Определились все полуфиналисты Евро-2024
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В субботу, 6 июля, завершились последние четвертьфинальные матчи чемпионата Европы — 2024. Сборная Англии встретилась со Швейцарией (1:1, 5:3 пен.), а национальная команда Нидерландов играла с Турцией (2:1). Таким образом, стали известны все национальные команды, которые примут участие в полуфинале турнира.

В 1/2 финала выступят следующие сборные: Нидерланды, Англия, Испания и Франция.

9 июля. Испания — Франция.
10 июля. Нидерланды — Англия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
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