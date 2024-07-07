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Нидерланды в шестой раз сыграют в полуфинале Евро, команда выходила в финал однажды

Нидерланды в шестой раз сыграют в полуфинале Евро, команда выходила в финал однажды
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Сборная Нидерландов победила в матче 1/4 финала Евро-2024 Турцию со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Кумана вышли в 1/2 финала турнира, где сыграют с Англией. Этот полуфинал будет шестым для сборной Нидерландов на Евро.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

При этом из пяти предыдущих попыток только один раз Нидерланды смогли успешно преодолеть стадию 1/2 финала и выйти в финал. Это было на Евро-1988, где Нидерланды стали победителями турнира, обыграв в финале СССР со счётом 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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