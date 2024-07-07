Нидерланды в шестой раз сыграют в полуфинале Евро, команда выходила в финал однажды

Сборная Нидерландов победила в матче 1/4 финала Евро-2024 Турцию со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Кумана вышли в 1/2 финала турнира, где сыграют с Англией. Этот полуфинал будет шестым для сборной Нидерландов на Евро.

При этом из пяти предыдущих попыток только один раз Нидерланды смогли успешно преодолеть стадию 1/2 финала и выйти в финал. Это было на Евро-1988, где Нидерланды стали победителями турнира, обыграв в финале СССР со счётом 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.