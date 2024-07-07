Сборная Швейцарии установила антирекорд среди европейских сборных, проиграв Англии на ЧЕ

Сборная Швейцарии проиграла Англии со счётом 1:1, 3:5 пен. в матче 1/4 финала Евро-2024. Таким образом, Швейцария пять раз принимала участие в матчах 1/4 финала крупных турниров и всегда проигрывала их. Это является худшим показателем среди всех европейских команд по количеству участий на этой стадии без побед.

Англия сыграет в полуфинале со сборной Нидерландов, которая обыграла в матче 1/4 финала Турцию со счётом 2:0. Другая пара полуфиналистов — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.