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Сборная Швейцарии установила антирекорд среди европейских сборных, проиграв Англии на ЧЕ

Сборная Швейцарии установила антирекорд среди европейских сборных, проиграв Англии на ЧЕ
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Сборная Швейцарии проиграла Англии со счётом 1:1, 3:5 пен. в матче 1/4 финала Евро-2024. Таким образом, Швейцария пять раз принимала участие в матчах 1/4 финала крупных турниров и всегда проигрывала их. Это является худшим показателем среди всех европейских команд по количеству участий на этой стадии без побед.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Англия сыграет в полуфинале со сборной Нидерландов, которая обыграла в матче 1/4 финала Турцию со счётом 2:0. Другая пара полуфиналистов — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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