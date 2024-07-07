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Англия в четвертый раз сыграет в полуфинале Евро, команда выходила в финал только в 2021-м

Англия в четвертый раз сыграет в полуфинале Евро, команда выходила в финал только в 2021-м
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Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы в четвертый раз в своей истории после победы в матче 1/4 финала со Швейцарией (1:1, 5:3 пен.). Англичане добирались до финала единожды: это было на чемпионате Европы — 2020, который прошёл в 2021 году. Тогда они проиграли в матче с национальной командой Италии в серии пенальти (1:1, 2:3 пен.). Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале Евро-2024 с национальной командой Нидерландов. Другая пара полуфиналистов тоже известна — это Испания и Франция.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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