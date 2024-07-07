Беллингем — о матче со Швейцарией: это была лучшая игра сборной Англии на Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над Швейцарией в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024. Напомним, англичане выиграли в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 пен.).

«Это была, наверное, наша лучшая игра на турнире. Мы очень гордимся. Мы показали свой характер. Мы снова показали его в серии пенальти. То, что запасные вышли на замену и реализовали пенальти под таким давлением, — это нечто особенное», — приводит слова Беллингема ВВС.

Отметим, что Англия сыграет в полуфинале с Нидерландами.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.