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Игра какого полуфиналиста Евро-2024 вам нравится больше всего?

Игра какого полуфиналиста Евро-2024 вам нравится больше всего?
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Завершились четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу – 2024, после которых определились все полуфиналисты турнира.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос, игра какого полуфиналиста вам нравится больше всего.

Проголосовать можно по ссылке.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года победила сборную Англии. На Евро-2024 сборная Италии вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Швейцарии (0:2).

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

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