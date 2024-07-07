Игра какого полуфиналиста Евро-2024 вам нравится больше всего?

Завершились четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу – 2024, после которых определились все полуфиналисты турнира.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос, игра какого полуфиналиста вам нравится больше всего.

Проголосовать можно по ссылке.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года победила сборную Англии. На Евро-2024 сборная Италии вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Швейцарии (0:2).

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: