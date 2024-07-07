Тренер сборной Турции высказался о поражении команды в четвертьфинале Евро-2024

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче с национальной командой Нидерландов (1:2) на чемпионате Европы – 2024.

«Нас это ранит, но мы не можем воспринимать это как разочарование. Мы должны гордиться. Мы играли, когда за нами стояла вся страна, и заставили наших соперников адаптироваться к нашей игровой стратегии», — приводит слова Монтеллы Mundo Deportivo.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

Турецкие фанаты на улицах Германии на Евро-2024: