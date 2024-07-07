Вирджил ван Дейк прокомментировал выход Нидерландов в полуфинал Евро-2024

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил игру команды в матче 1/4 финала Евро-2024 с Турцией (2:1).

«Сборная Нидерландов сильно начала матч, но затем стала неаккуратной и теряла мяч в опасные моменты. Это случилось несколько раз — не то чтобы мы много отдали. Во втором тайме нужно было постараться сохранять спокойствие и использовать те возможности, которые появляются. У нас это хорошо получилось. Мы сделали всё, что могли. Теперь пришло время восстанавливаться и готовиться к ещё одному тяжёлому матчу против Англии в среду», — приводит слова ван Дейка персс-служба УЕФА.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: