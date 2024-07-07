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Вирджил ван Дейк прокомментировал выход Нидерландов в полуфинал Евро-2024

Вирджил ван Дейк прокомментировал выход Нидерландов в полуфинал Евро-2024
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил игру команды в матче 1/4 финала Евро-2024 с Турцией (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35'     1:1 де Врей – 70'     2:1 Мюльдюр – 76'    
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'

«Сборная Нидерландов сильно начала матч, но затем стала неаккуратной и теряла мяч в опасные моменты. Это случилось несколько раз — не то чтобы мы много отдали. Во втором тайме нужно было постараться сохранять спокойствие и использовать те возможности, которые появляются. У нас это хорошо получилось. Мы сделали всё, что могли. Теперь пришло время восстанавливаться и готовиться к ещё одному тяжёлому матчу против Англии в среду», — приводит слова ван Дейка персс-служба УЕФА.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

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