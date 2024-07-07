Рональд Куман отреагировал на выход Нидерландов в полуфинал Евро-2024 на Англию

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от игры с Англией в полуфинале турнира после победы в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 с Турцией (2:1).

«У сборной Англии есть хорошие футболисты, но я думаю, что и у нас есть хорошие игроки. Теперь мы сможем сыграть в Дортмунде, на одном из самых красивых стадионов из возможных. Я также очень горжусь нашими болельщиками. Мы вышли в полуфинал, никто этого не ожидал. Я понимаю, что мы ещё не играли с сильнейшими командами, но это не так важно. Вы можете видеть, что у других сборных тоже были трудности, так что это большой комплимент для нас», – приводит слова Кумана NOS.nl.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Франции, а сборная Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: